В Госдуму внесен законопроект о регулировании краудфандинга. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект об альтернативных способах инвестиций был подготовлен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ регулирует привлечение инвестиций с использованием информационных технологий, а также определяет правовые основы деятельности компаний по организации краудфанлинга.

Краудфандинг определяется как оказание услуг по предоставлению участникам инвестплатформы доступа к ее информационным ресурсам. Эти услуги оказываются с использованием инвестплатформы, которая представляет собой информационную систему в интернете. Результатом оказания услуг по организации краудфандинга является передача денежных средств от инвестора лицу, привлекающему инвестиции.

При этом размер капитала краудфандинговых организаций должен составлять не менее 5 млн рублей. Заниматься организацией сбора средств, смогут только компании, включенные с специальный реестр ЦБ.

Для заключения и исполнения договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, допускается возможность использования смарт-контрактов.