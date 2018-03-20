В Харькове разоблачили подпольный водочный цех

В Харькове правоохранители разоблачили подпольный водочный цех, изъяв около 3,4 тыс. литров спирта и 1,3 тыс. литров суррогатного алкоголя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, производство суррогата в цехе, который располагался в складском помещении, организовал 48-летний харьковчанин.

Известно, что мужчина покупал спирт сомнительного качества, разбавлял его водой и разливал в бутылки и тетрапак. По предварительным данным, в дальнейшем суррогатную водку реализовывали в так называемых «наливайках», — отметил Кравченко. Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

В ходе проведения обысков было изъято оборудование для изготовления спиртовой смеси, а также около 3,4 тыс. литров спирта, 1,3 тыс. литров спиртовой смеси и др. Отобраны образцы, которые направлены на экспертизу. Решается вопрос об аресте обнаруженного имущества и объявлении подозрения лицам, причастным к незаконному изготовлению подакцизных товаров.