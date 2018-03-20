В Москве начались испытания дронов в роли курьеров

В технополисе «Москва» разработано программное обеспечение, позволяющее использовать БПЛА (беспилотные летательные аппараты) вместо курьеров в службах доставки. В настоящее время это ПО установлено на 20 дронов и проходит тестирование, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции», — пояснил столичного глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Каждый дрон способен транспортировать груз весом до 3 кг при продолжительности полета до 30 километров. Он работает практически автономно, поскольку ориентируется с помощью спутниковой навигации, а операторам надо только изначально запрограммировать маршрут.