В ОБСЕ отреагировали на выдворение из Украины российской журналистки

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в своем микроблоге в Twitter прокомментировал выдворение из Украины российской журналистки Натальи Гончаровой.

«Наталья Гончарова, журналистка российского телеканала «Россия 24», депортирована с Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ», – написал он.

Natalia Goncharova, journo for #Russian channel Rossiya-24 deported from #Ukraine. As in previous cases, I recall that authorities should not deport journalists from other #OSCE States. Read this communique for longstanding position on this issue: https://t.co/0mkb3adRDI

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 19 марта 2018 г.

Напомним, СБУ депортировала в РФ журналистку телеканала «Россия-24».

Фото: Українські Новини