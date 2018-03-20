В одной из школ США произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе, в результате которой есть жертвы.

В СМИ отмечают: «По неподтвержденным данным, по крайней мере один человек погиб и несколько ранены».

Ученица школы Молли Дэвис сообщила: «Моя школа находится в очень серьезной опасности, и уже есть кто-то, возможно, мертвый. Пожалуйста, молитесь за нас».

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил инцидент в школе Great Mills и попросил родителей не приводить детей на занятия. Других подробностей не сообщается.