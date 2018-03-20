В ОРДЛО для школьников проводят занятия по минно-взрывной подготовке

По данным украинской разведки, боевики под видом реализации т.н. «Программы военно-патриотического воспитания молодежи», начало проведения мощной пропагандистской кампании на территории ОРДЛО. Данная кампания направлена на искусственное создание положительного имиджа оккупационных войск и навязывания местному населению пророссийских настроений.

В ГУР МОУ отмечают: «В частности, 17 марта с.г. российскими инструкторами инженерно-саперного подразделения одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск, с привлечением школьников Макеевки и Горловки было проведено т.н. показательные занятия по минно-взрывной подготовки. Для обеспечения массовости мероприятия к руководителям учебных заведений указанных населенных пунктов заранее было доказано т.н. «Правительственное распоряжение» об ответственности за обеспечение максимального присутствия учащихся на занятиях.

Предполагается, что в дальнейшем российские пропагандисты постоянно увеличивать количество проведения различных т.н. «Показательных» занятий, тренировок, уведомлений и других агитационно-идеологических мероприятий с привлечением военнослужащих оккупационных войск, с целью усиления российского влияния на население временно оккупированного Донбасса».