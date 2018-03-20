В Сызрани прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине образования кузнице вертолетных кадров ВКС

В Сызрани прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня образования Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, которое в настоящий момент является филиалом Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

В настоящий момент Сызранский филиал Военно-воздушной академии является уникальной кузницей кадров армейской авиации для Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, других силовых структур, а также ряда иностранных государств. В его состав входят три учебные авиационные базы в Самарской и Саратовской областях.

История филиала начинается с Саратовской военной авиационной школы пилотов, сформированной 20 марта 1940 года. С 1941 года школа занималась подготовкой пилотов-планеристов. Во времена Великой Отечественной войны было подготовлено более 600 боевых планеристов. Семь выпускников школы, участников Великой Отечественной войны, удостоены звания Героев Советского Союза, а один из них – Талгат Бегельдинов, удостоен этого звания дважды.

В 1946 году школа преобразована в училище, которое было перебазировано в г. Пугачёв (Саратовская обл.), занималось подготовкой командиров тяжёлых планеров. В мае 1952 года училище переименовано в 160-е военное авиационное училище лётчиков и с осени 1952 года приступило к освоению принципиально новой авиационной техники – вертолета. В 1960 году оно перебазируется в г. Сызрань, в 1963 году получило наименование Сызранское военное авиационное училище лётчиков и в 1966 году становится высшим.

В период с 1998 по 2008 г. училище несколько раз меняло статус и впоследствии вошло в состав Военно-воздушной академии.

В 2014 г. Сызранскому филиалу Военно-воздушной академии вручены Боевое Знамя и Грамота Президента Российской Федерации.

Начальником филиала является полковник Александр Асанов.