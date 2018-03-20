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В Украине подсчитали число сторонников «русского мира»


Добавлено: 20 мар 2018 в 00:14, Категория: Украина
В Украине подсчитали число сторонников «русского мира»

Пророссийские взгляды имеет примерно каждый шестой гражданин Украины. Об этом рассказал социолог, руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

«Есть определенная часть украинцев, которая за сближение с Россией. Из-за семейных связей, частых поездок, бизнеса, торговлю между государствами, контрабанду, ностальгию по СССР. А есть и этнические украинцы, которые за Путина и Сталина. И никак не за Европу. Пророссийские взгляды примерно у каждого шестого украинца. Для них Запад — непонятен. Возможно, языковой барьер — одна из причин. Такой украинец едет работать в Россию, потому что «там нас поймут», — считает социолог.

Когда 60 процентов говорят, что идем в Европу, а ты говоришь — в Россию, каждый второй плюнет тебе в морду. Это опасно. Думаю, изменить вектор никто не сможет. Украина восстанет против этого. Мы это уже видели в 2013-м. У нас однозначные векторы, что касается украинского языка, отношения к России, Европе и НАТО», — отметил эксперт.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 00:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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