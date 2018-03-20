Утром 20 марта 2018 года в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся торжественный митинг, посвящённый убытию парадного батальона в Москву для подготовки к участию в Параде Победы на Красной площади.

Традиционно, мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации и выступления перед личным составом начальника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского генерал-майора Максима Пенькова: «Три роты пройдут в Москве по Красной площади, впервые отдельно пойдет рота курсантов женского пола. Участие в Параде Победы – величайшая честь. Я уже много раз шёл во главе парадного расчёта и каждый раз меня одолевает чувство гордости за академию, за армию, за нашу страну с её мощными современными Вооружёнными Силами и умными курсантами – будущими офицерами».

На митинге также выступали председатель Совета ветеранов полковник запаса Кужекин Н.С., заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Шалонов Е.В., а также участник парада сержант Бородулин Е.В. Выступающие напомнили, что Парад войск имеет глубокий нравственный, патриотический и военно-политический смысл. Участие в нём – дань памяти и величайшей благодарности тем, кто защищал Родину.

Стоит отметить, что 25 марта состоится прибытие в Москву военного оркестра академии, а 2 апреля – военнослужащих женского пола.

В этом году принять участие в военном параде от Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского готовятся 28 офицеров, 446 курсантов – военнослужащие мужского пола, а также 9 офицеров, 220 курсантов – военнослужащие женского пола. В День Победы пешую колонну парадного расчёта в Москве возглавит начальник Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского генерал-майор Максим Пеньков.