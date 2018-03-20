В Волгограде 13-летние сестры-близнецы забеременели от старшего брата

В Волгограде 25-летний мужчина поочередно насиловал своих сестер, впоследствии чего они забеременели.

Как выяснилось, житель Таджикистана приехал в Волгоград на заработки. Он поселился у своих родителей, которые проживали с двумя его 13-летними сёстрами. В период с сентября 2016 года мужчина насиловал своих сестёр, но они об этом молчали. Девочки боялись открыть правду родителям до тех пор, пока всё не выяснилось на приёме врача. У обеих сестёр диагностировали беременность.

Мать, узнав о преступлении, вместо того, чтобы сразу заявить в полицию, решила помочь сыну. Она помогла ему выехать в соседний регион, якобы на заработки. Однако больница, где наблюдаются сестры-близнецы, поставила в известность правоохранительные органы, после чего мужчина был задержан.

На данный момент обвиняемый находится под стражей, дожидаясь суда.