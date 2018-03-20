В Запорожье обнаружили свалку опасных медицинских отходов

В промышленной зоне Запорожья местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов — шприцов, иголок и даже останков человеческих тел.

Как оказалось, в этом месте хранилось несколько тонн отходов, среди которых были системы для переливания крови, иглы и шприцы, лежавшие прямо на земле в обычных пакетах или картонных коробках.

При этом, несмотря на мороз, вонь от свалки чувствовалась за несколько сотен метров и настолько раздражала сотрудников соседнего предприятия, что те вызвали полицию.

«Люди, с которыми я работаю, мужчины, они начали просто искать источник запаха, и обнаружили этот склад, ходили туда несколько раз. Говорили, что видели там даже конечности, ну, то есть, предположительно, что останки были в целлофановых пакетах…» — рассказала местная жительница Татьяна Крылова.

Патрульные, прибывшие по вызову, выяснили, что свалка — легальна и принадлежит местному предприятию, которое занимается утилизацией медицинских отходов запорожских и днепровских больниц.

Как заявили в этом предприятии, склад еще три месяца назад был арестован стражами порядка, которые расследуют уголовное производство о злоупотреблениях руководства больниц, а отходы стали вещественными доказательствами. Также на предприятии признали, что на свалке было и 200 кг биологических отходов: удаленных человеческих органов и конечностей. На предприятии уверяют, что уже обратились в суд, который наконец разрешил вывезти и утилизировать отходы, а сделано это будет на протяжении недели.

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