В Белом доме обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Россия подрывает отношений между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия.

«Частью наших разговоров с саудовцами будет обсуждение того, как Россия пытается использовать ситуацию к своей пользе. Они (Россия) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО», — приводит его слова РИА Новости.

Как заявили в администрации, Россия «сделала ряд обещаний иранскому режиму» по поставкам оружия, таким как продвинутые модели танков и военные самолёты.

«Это пример того, как Россия с одной стороны помогает, но за кулисами раздувает кризис… таким образом, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений», — сказал представитель.

По его словам, президент США Дональд Трамп обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как «заставить Россию заплатить» за её действия в Сирии и за предполагаемую поддержку Ирана в Йемене/

Встреча политиков запланирована на вторник, 20 марта.