Вечерний прайм - Зорян Шкиряк и Игорь Мосийчук (19.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28 ,

Программа Вечерний прайм. Зорян Шкиряк и Игорь Мосийчук последний выпуск 19 марта. Впервые в своей истории Львовский аэропорт принял Боинг 777. Это был сюрприз для пассажиров от авиакомпании МАУ. Вместо привычного судна на сотню пассажиров, прилетел гигант на 360 мест. Гройсман и Луценко высказались по делу “Новой почты”. В отделениях и офисах почты прошли обыски, были изъяты документы и наличные деньги. На своей странице в Facebook премьер призвал силовиков выяснить, что произошло, и поручил Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать ситуацию.



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