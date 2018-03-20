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Венгрия возмутилась размещением ВСУ в Закарпатье


Добавлено: 20 мар 2018 в 07:21, Категория: Новости на сегодня
Венгрия возмутилась размещением ВСУ в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы минобороны Украины восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье.

Его слова передает hirado.hu.

Речь идет о батальоне численностью около 800 человек. По словам дипломата, то, что минобороны Украины объясняет этот шаг необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство.

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого», — сказал Сиярто.

Ранее в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание «Общества венгерской культуры». Будапешт в ответ призвал ввести в область наблюдателей ОБСЕ.

Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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