Вести. Новости (20.03.2018)

Вести. Новости последний выпуск 20 марта. Поправки к Конституции приняты, председатель КНР переизбран. В Пекине завершилась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. Участвовали в ней около 3 тысяч депутатов. За 15 дней они приняли важнейшие решения для ближайшего будущего страны. Во Франции под стражу взяли бывшего президента страны Николя Саркози, сообщает газета Le Monde. В настоящее время его допрашивают в полицейском участке в Нантере – это пригород Парижа.



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