Вестминстерское аббатство назвало место погребения Стивена Хокинга

Декан Вестминстерского аббатства преподобный Джон Холл написал в Twitter, что прах скончавшегося 14 марта знаменитого британского физика-теоретика Стивена Хокинга «должен быть захоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными».

В сообщении Холла говорится, что могила ученого будет расположена рядом с могилами его именитых «коллег» — Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

«Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной», — приводит РБК довод декана. Дата похорон, как говорится в сообщении, будет определена позже.

В стенах Вестминстерского аббатства похоронены многие известные политики, ученые и деятели британской культуры.