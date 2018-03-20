Виктория Бекхэм отправилась в Кению

43-летний дизайнер Виктория Бекхэм активно занимается благотворительностью. На днях она посетила Кению в рамках программы Sports Relief, целью которой является помощь бедным людям Британии и других стран.



В Кении супруга Дэвида Бекхэма находится всего несколько дней, но уже представила множество фотографий и видео в своем инстаграме. Как можно заметить, поездка ее очень впечатлила. В Кении Виктория познакомилась с бытом местных жителей, побоксировала с кенийскими девочками, съездила в клинику в Найроби и даже понянчила ее маленьких пациентов.

«Мы обсуждаем с девочками бокс и то, что они от него получают — как в физическом, так и в моральном смыслах. Они говорят, как этот вид спорта повлиял на них, на их образ мыслей и выносливость, а также рассказывают, как изменились их жизни после появления этого проекта. Я сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, художниками, хирургами,» — рассказала Бекхэм.

Бекхэм приходится совмещать свою дизайнерскую карьеру и поездки в рамках благотворительных программ. Напомним, что 9 февраля, в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в объективы папарацци попали Дэвид Бекхэм и его дети — дочь Харпер и сыновья Ромео и Круз, которые направлялись на модный показ Виктории. Родственники Виктории поспешили в Нью-Йорк чтобы поддержать ее, ведь в рамках Недели моды она представила свою новую коллекцию ready-to-wear.

