Тема: Президентские выборы — 2018

В период президентских выборов действующий глава государства Владимир Путин не проводил активной избирательной кампании и не участвовал в дебатах, чтобы дать преимущество другим кандидатам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт РИА «Новости».

«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам… Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал всё, чтобы у них в этой части были преференции», — сказал спикер Госдумы.

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Он подчеркнул, что принятое главой государства решение свидетельствует о его толерантном отношении к представителям других политических сил.

«Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) дал возможность им (другим кандидатам. — Прим. ред.) как можно больше участвовать в дебатах между собой, что ещё раз говорит о его… толерантности по отношению к представителям других политических сил», — заявил Вячеслав Володин.

Выборы Президента России прошли 18 марта. По итогам подсчёта 99,94% протоколов участковых избиркомов, действующий Президент России Владимир Путин одерживает победу, заручившись поддержкой 76,68% голосов избирателей.

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