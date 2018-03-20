ВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска Telegram Messenger LLP к ФСБ России по поводу передачи спецслужбам ключей для дешифровки сообщений пользователей мессенджера, передает «Медиазона» из зала суда.

Судья Алла Назарова, оглашая решение, заявила: «В удовлетворении иска отказать».

Представлявший Telegram адвокат сообщества «Агора» Рамиль Ахметгалиев настаивал на том, что только правительство РФ вправе регламентировать порядок взаимодействия администрации мессенджера с органами государственной власти. Контроль над перепиской граждан он назвал «чувствительным вопросом», передает агентство городских новостей «Москва».

Представитель Telegram анонсировал планы опротестовать решение Верховного суда в другой инстанции.

Представитель ФСБ заверила, что служба соблюдает все процедурные требования, и приказ, на основании которого истребованы ключи для дешифровки, не противоречит правам истца.

«Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую Конституцией тайну и информацию ограниченного доступа. Таким образом, он не нарушает конституционные права граждан», — заявила она.

Против удовлетворения иска выступила и прокуратура. Ее представитель отметила на заседании ВС, что «приказ принят в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности».