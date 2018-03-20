Все активы «Газпрома» на Украине арестованы и переданы в бюджет

Все активы «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже переданы в государственный бюджет.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Могу сказать, что Министерство юстиции взимает с Газпрома 6 миллиардов долларов по решению украинского суда по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже получили часть средств — все, что было у Газпрома на территории Украины было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен, которые уже попали в украинский бюджет», — отметил Петренко.

Он отметил, что министерство юстиции сотрудничает с коллегами из других стран для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги перед Украиной.