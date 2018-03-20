В столице Молдавии произошёл взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Показать меню
Актуально
Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку - 15:07 Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35% - 15:27 К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35% Саакашвили потребовал судить его - 15:28 Саакашвили потребовал судить его Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля - 15:28 Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот - 15:29 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и - 15:36 Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией Британия раскрыла доказательства вины России в отравлении Скрипаля - 16:22 Британия раскрыла доказательства вины России в отравлении Скрипаля На выборах в Крыму работают наблюдатели из 20 стран, включая США и Украину - 16:29 На выборах в Крыму работают наблюдатели из 20 стран, включая США и Украину Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров - 16:35 Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров Маврикий Собчак проголосовала на выборах - 16:36 Собчак проголосовала на выборах Выбираем эвакуатор грамотно - 16:39 Выбираем эвакуатор грамотно Как заказать эвакуатор и где? - 16:39 Как заказать эвакуатор и где? Где вызвать мобильный шиномонтаж? - 16:40 Где вызвать мобильный шиномонтаж? Выездной шиномонтаж: как вызвать и подготовиться - 16:40 Выездной шиномонтаж: как вызвать и подготовиться Где хранить шины в Москве? - 16:40 Где хранить шины в Москве? Зарезали барана и охладили водку: как полицейские и члены УИК в - 16:49 Зарезали барана и охладили водку: как полицейские и члены УИК в Карачаево-Черкесии готовятся отмечать голосование Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями - 16:57 Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями
» » В столице Молдавии произошёл взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО 18+)

В столице Молдавии произошёл взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО 18+)


Добавлено: 20 мар 2018 в 13:42, Категория: Новости на сегодня
В столице Молдавии произошёл взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО 18+)

20 марта в центре Кишинёва прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в продуктовом магазине, расположенном на перекрёстке ул. Армянской и Матеевича.

По предварительной информации, двое покупателей вступили в конфликт с продавщицей, которая отказывалась продать им спиртное. Один из посетителей стал угрожать ей гранатой, после чего произошел взрыв.

Полиция продолжает изучать место взрыва, опрашивает очевидцев, на месте работают взрывотехники.



Материалы по теме:

В столице Азербайджана прогремел взрыв, есть погибшие
В Запорожье прогремел взрыв, есть жертвы
В центре Петербурга на Греческом переулке прогремел мощный взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв: погибли двое
Добавлено: 20 мар 2018 в 13:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Егор Холявин ради любви решился на шаг между жизнью и смертью

Егор Холявин ради любви решился на шаг между жизнью и смертью

УЕФА открыл дело в отношении

УЕФА открыл дело в отношении "Лиона" после ответного матча ЛЕ с ЦСКА

Журналист Шевченко хочет побороться за кресло мэра Москвы

Журналист Шевченко хочет побороться за кресло мэра Москвы

В соединении ЮВО в Волгограде военные кинологи готовятся к окружному этапу конкурса «Верный друг»

В соединении ЮВО в Волгограде военные кинологи готовятся к окружному этапу конкурса «Верный друг»

Загрузка...



Лента новостей
Климкин предложил усилить давление на Россию - 13:30 Климкин предложил усилить давление на РоссиюМарина Тристановна утверждает, что ее жених честный и порядочный человек - 13:21 Марина Тристановна утверждает, что ее жених честный и порядочный человекПесков рассказал о поздравлениях, которые поступают Путину - 13:01 Песков рассказал о поздравлениях, которые поступают ПутинуСпилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане Джонсе - 13:00 Спилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане ДжонсеЗвезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-Йорк - 12:56 Звезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-ЙоркПрезидент Польши вслед за Трампом отказался поздравлять Путина - 12:51 Президент Польши вслед за Трампом отказался поздравлять ПутинаВ Англии нашли фундамент собора XI века - 12:49 В Англии нашли фундамент собора XI векаВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ - 12:49 ВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБЗахарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»? - 12:49 Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»?Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборов - 12:49 Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборовИсландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии - 12:49 Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру БританииВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты - 12:48 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалютыРада не утвердила повестку дня и ушла на перерыв - 12:42 Рада не утвердила повестку дня и ушла на перерывФутболист "Зальцбурга" Даббур потерял сознание во время матча - 12:35 Футболист
Последние новости
Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России - 15:03 Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России «Аэрофлот» опроверг версию о задержке рейса из-за пьяного пилота - 15:02 «Аэрофлот» опроверг версию о задержке рейса из-за пьяного пилота ЦИК аннулировал итоги выборов президента РФ на семи участках - 15:02 ЦИК аннулировал итоги выборов президента РФ на семи участках Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах - 15:02 Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах Telegram отказался выполнять приказ ФСБ - 15:02 Telegram отказался выполнять приказ ФСБ В Госдуму внесен законопроект о регулировании краудфандинга - 15:01 В Госдуму внесен законопроект о регулировании краудфандинга Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами - 14:49 Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами KIA показала седан KIA Quoris нового поколения? - 14:43 KIA показала седан KIA Quoris нового поколения? Суд 19 апреля рассмотрит иск Минспорта на 610 млн руб к строителю стадиона в Самаре - 14:36 Суд 19 апреля рассмотрит иск Минспорта на 610 млн руб к строителю стадиона в Самаре Портал экстрасенсов, предсказавший уход из жизни Хокинга, обнародовал «список смерти» - 14:29 Портал экстрасенсов, предсказавший уход из жизни Хокинга, обнародовал «список смерти» ФСБ России разрешила себе читать переписку граждан - 14:09 ФСБ России разрешила себе читать переписку граждан Мелания больше не злится на Дональда Трампа из-за измен - 14:01 Мелания больше не злится на Дональда Трампа из-за измен Учения прошли на военно-морской базе в Кронштадте - 13:43 Учения прошли на военно-морской базе в Кронштадте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"