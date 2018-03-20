В столице Молдавии произошёл взрыв, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО 18+)

20 марта в центре Кишинёва прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в продуктовом магазине, расположенном на перекрёстке ул. Армянской и Матеевича.

По предварительной информации, двое покупателей вступили в конфликт с продавщицей, которая отказывалась продать им спиртное. Один из посетителей стал угрожать ей гранатой, после чего произошел взрыв.

Полиция продолжает изучать место взрыва, опрашивает очевидцев, на месте работают взрывотехники.