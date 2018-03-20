Высланных из Лондона российских дипломатов проводили «Прощанием славянки»

Российские дипломаты, вынужденные покинуть Великобританию по требованию премьер-министра страны Терезы Мэй, выехали из здания посольства РФ в Лондоне вместе с членами своих семей под звуки марша «Прощание славянки».

Специальный борт забрал их из одного из аэропортов британской столицы, уточняет ТАСС. Вместе с 23 высланными дипломатами Соединенное Королевство покинули в общей сложности 80 человек — с учетом количества родственников, проживавших вместе с ними.

«Среди тех, кто уезжает, много детей, которые вели себя как и в любой самый обычный день — бегали и оживленно общались друг с другом. Перед выездом сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, махали своим коллегам и желали им всего доброго», — описал ТАСС ситуацию накануне отправки дипломатов.

Британских журналистов, которые пытались заснять процесс отъезда, не пустили на закрытую улицу, где находится посольство РФ. Им удалось сфотографировать автомобили с уезжающими дипломатами.

Напомним, высылка 23 сотрудников посольства РФ из Великобритании стала результатом международного скандала, разразившегося из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом, изготовление которого британские следователи приписали России.