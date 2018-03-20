Юристы Трампа предоставили спецпрокурору документы по «российскому делу»

Юристы президента США Дональда Трампа предоставили команде спецпрокурора Роберта Мюллера документы по «российскому делу» — предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Как утверждают источники издания, Мюллер получил краткое изложение распространенных Белым домом меморандумов и электронную переписку, связанную с решением уволить помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми, а также другие документы.

При этом что касается личной встречи Трампа с Мюллером, юристы президента продолжают настаивать на варианте письменного ответа на вопросы спецпрокурора.

Напомним, 13 марта Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке объявил о завершении расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Представители комитета утверждают, что подтверждение наличия связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией не выявлено.