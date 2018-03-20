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» » Загадки человечества - 126 выпуск - Загадка африканского змея (19.03.2018)

Загадки человечества - 126 выпуск - Загадка африканского змея (19.03.2018)


Добавлено: 20 мар 2018 в 16:42,
Загадки человечества 126 серия Загадка африканского змея последний выпуск 19 марта. Сотрудник центра безопасности США признал армию штатов бессильной против так называемой российской угрозы! Ученые назвали неизбежной закономерностью исчезновение редких видом животных – как выглядят самые редкие жители нашей планеты и кто придет им на смену? Кто такой инканьямба – мифический монстр или чудом сохранившийся потомок древнего ящера, что говорят ученые? Ледяная угроза нависла над головами москвичей. Из-за перепадов температур крыши домов обрастают гигантскими сосульками, на карнизах скапливаются опасные снежные залежи. Рухнуть все это может в любую минуту.

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Добавлено: 20 мар 2018 в 16:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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