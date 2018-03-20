Запрет Росавиации на полеты Ан-148 коснулся только одной авиакомпании

Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о полном запрете на полеты Ан-148 в России. В ведомстве уточнили, что его директива о приостановке полетов распространяется только на авиакомпанию «Саратовские авиалинии», самолет которой разбился после вылета из московского аэропорта Домодедово 11 февраля.

«В другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке Ан-148, директивы о приостановке полетов этих типов воздушных судов Федеральное агентство воздушного транспорта не направляло», — цитирует комментарий Росавиации RNS.

По данным агентства, российские авиакомпании эксплуатируют в общей сложности 15 самолетов Ан-148, четыре из них находятся в авиапарке «Саратовских авиалиний».

Информация о том, что приостановка полетов на Ан-148 коснется всех авиакомпаний страны, появилась в СМИ с подачи главы Ространснадзора Виктора Басаргина. Он сказал журналистам, что возглавляемое им надзорное ведомство «в целом делает предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют», поскольку «есть определенные проблемы».

Басаргин также сообщил об ограничении действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний». В Росавиации уточнили, что это ограничение продлится до 27 апреля. Оно было введено по итогам инспекционной проверки, проведенной в авиакомпании после крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

«В деятельности авиакомпании были выявлены нарушения и несоответствия требованиям федеральных авиационных правил», — сообщило агентство. Если до 27 апреля «Саратовские авиалинии» выполнят все предписания, то Росавиация рассмотрит вопрос о возобновлении действия сертификата.

Напомним, Ан-148 с 71 человеком на борту разбился 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово, откуда должен был направиться в Орск. Все находившиеся в самолете люди — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли при падении воздушного судна.