Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Китая в матче ЧМ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Керлингистки сборной России проиграли команде Китая в матче кругового турнира на чемпионате мира, который проходит в канадском Норт-Бей.

Игра, прошедшая в понедельник, завершилась поражением россиянок со счетом 7:8. В составе сборной России в матче принимали участие Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва.

Сборная России делит 5-6-е места с командой Чехии (три победы и два поражения). Следующий матч на турнире россиянки проведут во вторник против сборной Японии.