Жириновский подал Путину идею изменить структуру управления страной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник рассказал о своей идее смены главы государства на коллективный управленческий орган.

«За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это мое мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

Жириновский отметил, что в этом случае будет не нужно проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента. По его словам, глава государства ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, «может быть, какие-нибудь изменения и произойдут».

Ранее в понедельник Владимир Путин заявил, что после инаугурации в правительстве РФ пройдут перестановки.

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