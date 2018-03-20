Жить здорово с Еленой Малышевой. Дети из пробирки (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51 ,

Жить здорово! с Еленой Малышевой. Дети из пробирки последний выпуск 20 марта. Все об ЭКО; какой кофе полезнее, молотый или растворимый; депрессия – «болезнь бездельников» или серьезная проблема, требующая лечения; как правильно мыть и сушить руки в общественном туалете. Постоянное плохое настроение, заторможенность, долгий тяжелый сон, мысли о самоубийстве – все эти симптомы говорят о наличии депрессии. Широко распространенное мнение, что депрессия – это блажь и каприз людей, которым “делать нечего”, в корне неверно. Ведущие расскажут о причинах этого тяжелого психического заболевания и способах его лечения.



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