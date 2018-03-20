Журналист рассказал об отношениях королевы Елизаветы II и супруги принца Чарльза Камиллы: "Она назвала ее безнравственной женщиной"

Королева Елизавета II и герцогиня Корнуольская Камилла

На этой неделе выйдет в свет книга журналиста Тома Бауэра, посвященная британской королевской семье. Выдержки из нового издания, которому уже прочат судьбу бестселлера, появились сегодня в прессе. В этих отрывках автор заостряет внимание на непростых отношениях королевы Елизаветы II и Камиллы Паркер-Боулз. Бауэр пишет, что после гибели принцессы Дианы принц Чарльз обратился к своей матери с просьбой принять его возлюбленную Камиллу, но встретил решительный отпор.

Герцогиня Корнуольская, принц Чарльз и королева Елизавета II

После нескольких бокалов мартини королева удивила сына своим ответом. Она сказала, что не будет потворствовать его прелюбодеянию и не простит Камиллу за то, что она не оставила его в покое, тем самым не позволив его отношениям с Дианой наладиться. Королева сказала, что не хочет иметь с ней (с Камиллой. — прим.ред.) ничего общего, — написал автор книги и добавил, что королева назвала Камиллу "безнравственной женщиной".

Герцогиня Корнуольская

Тучи над Чарльзом и Камиллой немного рассеялись после смерти его бабушки, которая тоже скептически относилась к этому роману. В итоге пара узаконила свои отношения в 2005 году, но без споров не обошлось и тогда, как пишет Бауэр. В преддверии церемонии бракосочетания королева Елизавета II не приглашала Камиллу на официальные приемы и даже намекала, что осталось очень мало валлийского золота, когда Чарльз просил ювелиров сделать кольцо для невесты.