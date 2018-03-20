Зрада: У Порошенко призывают признать выборы в России

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что необходимо признать президентские выборы в России, поскольку в ином случае украинские власти не смогут вести переговоры с Москвой.

«Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по существенным и чувствительным для нас позициям», — сказала она, предложив не признавать только результаты выборов на территории Крыма.

Ранее депутаты от фракции «Народный фронт» зарегистрировали в Верховной раде законопроект о непризнании выборов президента России.

Захарова ответила Макаревичу, обозвавшему россиян «злобными дебилами»