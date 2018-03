Звезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-Йорк

Актриса Синтия Никсон фото: Fotobank / GettyImagesАмериканская актриса Синтия Никсон, известная ролью Миранды в сериале «Секс в большом городе», заявила, что официально выдвигает свою кандидатуру и начинает кампанию за пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом она сообщила на личной странице в Twitter.«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю о выдвижении в губернаторы», — написала Никсон.Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября. На них она сойдется с действующим губернатором и демократом Эндрю Куомо. Он занял этот пост в 2011 году.I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.Согласно результатам последних опросов, Куомо поддерживают 66% демократов, а Никсон — 19%.Отметим, Синтия Никсон является активным сторонником демократической партии. Она выступала в рамках программы по поддержке легализации однополых браков.