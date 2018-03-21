Добавлено: 21 мар 2018 в 13:07 ,

60 минут. Российские дипломаты покинули Великобританию последний выпуск 20 марта. Эксперты международной Организации по запрещению химоружия подключились к расследованию в Солсбери. Об этом заявил глава Форин-офиса Борис Джонсон на министерской встрече в Брюсселе. Как пояснили в британском МИДе, специалисты из континентальной Европы встретятся с представителями Скотланд-Ярда и лаборатории, где, как утверждается, исследуют образцы яда. На трех автобусах с дипломатическими номерами покинули территории российского посольства в Лондоне 23 дипломата с семьями. Лондон выслал их из Великобритании после отравления ядом А234 полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери.



ТЭГИ: 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018) новый выпуск, 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018), 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018) онлайн, 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть 60 минут - Российские дипломаты покинули Великобританию (20.03.2018) онлайн