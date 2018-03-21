Алла Пугачева: «Я старею, и достаточно резко»

Знаменитая российская певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram, сообщила поклонникам, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Пугачева отметила: «Люди добрые, я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

Напомним, Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года, сейчас она замужем за шоуменом Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают четырехлетних двойняшек Лизу и Гарри, которых им родила суррогатная мать.