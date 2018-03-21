Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации

Показать меню
Актуально
«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина - 12:30 «Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера» МВД сообщило о снижении преступности во время выборов - 12:36 МВД сообщило о снижении преступности во время выборов За рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателей - 12:37 За рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателей Путин на выборах набрал рекордные 76,66% голосов - 12:37 Путин на выборах набрал рекордные 76,66% голосов Волгоградская область проголосовала за смену часового пояса - 12:37 Волгоградская область проголосовала за смену часового пояса В Крыму Путин получил более 90% голосов - 12:37 В Крыму Путин получил более 90% голосов В сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичей - 12:37 В сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичей Алексей Кравцов: исполком Союза конькобежцев России состоится 18 апреля - 12:43 Алексей Кравцов: исполком Союза конькобежцев России состоится 18 апреля Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФ - 12:57 Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФ Кравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать - 13:01 Кравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать работу Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти - 13:11 Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны» - 13:23 Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны» Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на - 13:28 Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых - 13:35 Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне Капустин Яр Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет - 13:37 Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина - 13:41 Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина Мемория. Сергей Судейкин - 13:41 Мемория. Сергей Судейкин
» » Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации

Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации


Добавлено: 21 мар 2018 в 11:09, Категория: Новости на сегодня
Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации

Американский онлайн-ритейлер Amazon достиг рыночной капитализации в 768 млрд долларов, впервые обогнав по этому показателю Alphabet, в состав которой входит Google, и став второй в мире. Об этом сообщает Reuters.

Акции компании выросли на ожиданиях инвесторов от развития направлений облачных технологий, продаж продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon.

А вот ценные бумаги Alphabet упали после скандала с утечкой данных пользователей Facebook, и теперь капитализация компании составляет 762 млрд долларов.

Первое место по-прежнему сохраняет Apple с 889 млрд долларов.

Агентство отмечает, что Amazon может обогнать Apple уже к августу 2018 года, а к сентябрю ритейлер может преодолеть отметку триллион долларов по рыночной капитализации.



Материалы по теме:

Американский бизнесмен заработал 2,9 млрд долларов за один день
Капитализация всех криптовалют перевалила за 500 млрд долларов
Состояние главы Amazon Безоса в "черную пятницу" превысило 100 млрд долларов
Apple сохранила лидерство в рейтинге крупнейших по капитализации компаний в мире
Добавлено: 21 мар 2018 в 11:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Футболист

Футболист "Зальцбурга" Даббур потерял сознание во время матча

Рада не утвердила повестку дня и ушла на перерыв

Рада не утвердила повестку дня и ушла на перерыв

В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты

В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты

Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии

Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии

Загрузка...



Лента новостей
Сафронов: можно назвать Тихонова героем 4-го матча СКА с "Локомотивом" - 10:42 Сафронов: можно назвать Тихонова героем 4-го матча СКА с Саша Черно не сможет пережить еще одну измену Иосифа Оганесяна - 10:28 Саша Черно не сможет пережить еще одну измену Иосифа ОганесянаОтрава идет на восток: Куда Евросоюз девает некачественное продовольствие - 10:09 Отрава идет на восток: Куда Евросоюз девает некачественное продовольствиеКосачев заявил, что Россия жестко ответит на все санкции Запада - 10:07 Косачев заявил, что Россия жестко ответит на все санкции ЗападаПутин угрожает миру не только ядерным оружием, – дипломат - 10:01 Путин угрожает миру не только ядерным оружием, – дипломатДети Татьяны Навки, Жасмин, Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе Галины - 09:43 Дети Татьяны Навки, Жасмин, Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе Галины ЮдашкинойЛюдям платили за участие в выборах РФ, оппозицию запугивали, — Госдеп США - 09:29 Людям платили за участие в выборах РФ, оппозицию запугивали, — Госдеп СШАМемория. Сергей Лавров - 09:21 Мемория. Сергей ЛавровТрамп предложил утвердить Помпео госсекретарем - 09:20 Трамп предложил утвердить Помпео госсекретаремНа синей ветке метро Москвы затруднено движение - 09:20 На синей ветке метро Москвы затруднено движениеМаксим Фадеев об отношениях с Тимати, о творчестве Бузовой, о ссоре Серябкиной и Крида - 09:14 Максим Фадеев об отношениях с Тимати, о творчестве Бузовой, о ссоре Серябкиной и КридаГурам Аджоев: Дзюба хочет в сборную, думаю, в "Арсенале" он вышел на новый уровень - 09:08 Гурам Аджоев: Дзюба хочет в сборную, думаю, в На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет? - 09:02 На Украине объявили о взыскании с России $3,8 млн в свой бюджет?Лавров рассказал, как американская система ПРО влияет на безопасность России - 08:56 Лавров рассказал, как американская система ПРО влияет на безопасность России
Последние новости
Стало известно, сколько людей проживает в аннексированном Крыму - 12:14 Стало известно, сколько людей проживает в аннексированном Крыму Пушков: Трамп осознает, что разрыв контактов с РФ повредит США - 12:08 Пушков: Трамп осознает, что разрыв контактов с РФ повредит США Представление на Савченко рассмотрят 22 марта - 11:57 Представление на Савченко рассмотрят 22 марта Правозащитники рассказали о методах борьбы с антисемитизмом в Германии - 11:51 Правозащитники рассказали о методах борьбы с антисемитизмом в Германии Учения по борьбе за живучесть прошли на Каспийской флотилии в Дагестане - 11:28 Учения по борьбе за живучесть прошли на Каспийской флотилии в Дагестане Пэрис Джексон и Кара Делевинь подогрели слухи о своем романе - 11:15 Пэрис Джексон и Кара Делевинь подогрели слухи о своем романе Под Тамбовом более 20 человек отравились бутанолом - 11:10 Под Тамбовом более 20 человек отравились бутанолом «Союзмультфильм» подал иск к фабрике мороженого из-за героев «Простоквашино» - 11:09 «Союзмультфильм» подал иск к фабрике мороженого из-за героев «Простоквашино» Матвиенко анонсировала изменение нормы о наблюдателях на выборах - 11:09 Матвиенко анонсировала изменение нормы о наблюдателях на выборах В Кремле опровергли новую волну отставок губернаторов - 11:09 В Кремле опровергли новую волну отставок губернаторов Отец Литвиненко обвинил в его убийстве соратника Березовского - 11:09 Отец Литвиненко обвинил в его убийстве соратника Березовского Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации - 11:09 Amazon впервые обошла Google по рыночной капитализации Что носить весной 2018: 5 бархатных вещей, которые должны быть в гардеробе - 11:02 Что носить весной 2018: 5 бархатных вещей, которые должны быть в гардеробе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"