Анджелина Джоли решилась на беспрецедентный для голливудских звезд шаг

Голливудская актриса Анджелина Джоли честно перечислила недостатки своей внешности, которые не видны широкой публике. Своими откровениями звезда поделилась в интервью изданию "InStyle".Джоли продолжает тщательно следить за своей внешностью, однако не придает этому такого значения, как в молодости, когда прыщик на лбу вызывал настоящий приступ паники. Актриса призналась, что пигментные пятна, появившиеся недавно, отнюдь ее не радуют, зато, если философски к этому относиться, то можно поддерживать душевный комфорт. Темные круги под глазами Анджелина скрывает умело наложенным макияжем.Джоли твердо уверена, что человека делает красивым интеллект, доброта и умение сострадать окружающим. Косметикой не скрыть пустую душу, что рано или поздно заметят даже посторонние люди.