Ангела Меркель сделала заявление касающееся Донбасса

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в последующие 4 года будет работа по установлению мира на Донбассе и возобновлению территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду 21 марта.

«Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией», — заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности. Меркель также подчеркнула, что сила Европы в ее единстве.