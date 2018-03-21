Бацман - Гость программы Илья Пономарев (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 13:07 ,

Бацман. Гость Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы России последний выпуск 20 марта. В Испании провели традиционный фестиваль, на котором сжигали гигантских кукол. В регионе Валенсия провели традиционный фестиваль “Фальяс”. Праздник возник во времена язычества, таким образом, испанцы отмечали окончание зимы. Впоследствии, фестиваль посвятили святому Иосифу – покровителю плотников. Поэтому каждый год лучшие плотники региона создают гигантских кукол, большинство из которых сжигают в последний день фестиваля. Венесуэльская криптовалюта попала под санкции США. Президент Соединенных Штатов запретил американцам осуществлять операции с этими деньгами.



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