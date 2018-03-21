Баскетболисты "Реала" и "Панатинаикоса" вышли в плей-офф Евролиги

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мадридский "Реал" и греческий "Панатинаикос" оформили выход в плей-офф баскетбольной Евролиги, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter.

"Панатинаикос" во вторник в 27-м туре регулярного сезона Евролиги на своей площадке победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 91:71, а "Реал" уступил "Валенсии" в гостях со счетом 88:96.

Результаты других матчей дня:

"Фенербахче" (Турция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 87:73,

"Жальгирис" (Литва) - "Милан" (Италия) - 77:65.

Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, "Фенербахче", и греческий "Олимпиакос".