Более 30 человек пострадали в Бруклине в ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус попал в дорожную аварию в районе Нью-Йорка – Бруклине, пострадал 31 человек.

Об этом сообщает местное издание New York Daily News. В частности, сообщается, что большинство пострадавших в аварии – дети. Автобус, перевозивший школьников, врезался в легковой автомобиль.

Причины столкновения школьного автобуса с автомобилем в настоящее время уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Отмечается, что никто из пострадавших не получил серьезных травм.

31 people hurt in school bus crash in Brooklyn - FDNYhttps://t.co/j3BL1OmzAT pic.twitter.com/EzgatqbNrg

— NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) 20 марта 2018 г.