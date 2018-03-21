Британский посол отказался идти в МИД России на обсуждение «дела Скрипаля»

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу отказался принять участие во встрече в МИД РФ, посвященной отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На сегодняшнюю встречу МИД позвал всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств.

Перед дипломатами должны выступить представители департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

«Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — заявили «Интерфаксу» в британской дипмиссии.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Оба находятся в коме.

Британские власти заявили, что для преступления был использован газ «Новичок», производившийся в позднем СССР. Британские власти официально обвинили Россию в отравлении Скрипалей и выслали 23-х российских дипломатов. Москва отвергла обвинения, выслала 23-х сотрудников британской дипмиссии, закрыла консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет.