Что носить весной 2018: 5 бархатных вещей, которые должны быть в гардеробе.

Трендом этого сезона стал бархат и вещи из бархатной ткани. Если ты следишь за модой и не боишься экспериментов, предлагаем несколько модных трендов весной 2018 года.

Бархатная сумка. Именно сумки из бархата станут модными весной 2018 года. Это может быть сумка через плечо, клатч и даже милый рюкзак.

Бархатная обувь. Весна 2018 не радует нас пока теплыми деньками, но смотрите, как эффектно смотрятся бархатные сапоги!. Для более теплой погоды идеально как под брюки, так и под платье идеально будут смотреться лодочки, босоножки и даже кеды из бархата.

Комбинезон из бархата – это идеальный вариант для любого мероприятия. Вечером выбирай глубокие оттенки наряда, в дневное время суток – светлые. Ну и, конечно, нужно понимать, что фигура в таком туалете не должна иметь изъянов.

Жакет из бархата. Смотрится невероятно стиль жакет из бархата в сочетании с классическими брюками и однотонной футболкой или блузой.

Бархатное платье. Ты однозначно будешь в центре внимания, благодаря струящемуся легкому бархатному платью в пол. Текстура ткани сделает твой образ и богатым, и шикарным в плане стиля. И при том – никакой вульгарности, потому что ты в тренде!