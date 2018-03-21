Давай поженимся - Железнодорожник без семьи (20.03.2018)

Добавлено: 21 мар 2018 в 13:07 ,

Давай поженимся. Железнодорожник без семьи последний выпуск 20 марта. Жених – Владимир, живет в Алтайском крае, планирует переехать в Подмосковье. Любит путешествовать автостопом. В шесть лет при живой матери оказался в интернате. Рос под опекой железнодорожников, которые обучили его профессии. Когда повзрослел, вернулся в дом матери. Пытался построить семью, но гражданский брак продержался недолго. Мечтает встретить верную работящую женщину без вредных привычек и завести детей, чтобы продолжить династию. Международный фестиваль современной хореографии «Контекст» Дианы Вишневой впервые за пять лет своего существования отправился на гастроли. Тур начали с Екатеринбурга.



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