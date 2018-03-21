Депутаты поздравили Владимира Путина с победой на выборах

Тема: Пленарное заседание Госдумы 21 марта
Для России как страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный абсолютным большинством населения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Открывая пленарное заседание, он отметил, что в ближайшее время ЦИК подведёт итоги выборов Президента — уже практически обработаны данные, поступившие со всех избирательных участков. «С абсолютной поддержкой на выборах победил наш Президент Владимир Путин, давайте поздравим его с победой», — сказал спикер Госдумы, и депутаты поприветствовали победу Путина вставанием.
По словам Вячеслава Володина, очень важно, что Президент получил поддержку большинства граждан страны — это позволит ему решать важные государственные задачи. «Для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный большинством населения», — сказал спикер Госдумы.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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