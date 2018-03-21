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Десантники Санкт-Петербурга предложили организовать Русский культурный центр на месте британского консульства


Добавлено: 21 мар 2018 в 14:56, Категория: Политика
Десантники Санкт-Петербурга предложили организовать Русский культурный центр на месте британского консульства

Как стало известно РИА Катюша, Содружество ветеранских организаций «За други своя», входящее в Координационный совет патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленобласти, обратилось к губернатору города с просьбой передать патриотическим организациям здание Генерального консульства Великобритании, расположенное в самом центре Петербурга. Именно из этого здания до недавних пор курировалась деятельность значительного количества НКО, направленная на разрушение традиционных ценностей русской цивилизации и подрыв действующей политической системы. Теперь, когда предвыборная истерика Терезы Мэй развязала руки российскому МИДу, десантники предлагают организовать на месте консульства Русский культурный центр.

Как говорится в заявлении Содружества, объединяющем 28 ветеранских организаций, военно-патриотических клубов и т.п. структур, «организации, входящие в Содружество, неоднократно выступали инициаторами проверок по фактам деструктивной деятельности генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге».


К своему письму ветераны приложили копию благодарности МИД РФ в адрес Содружества за помощь в перекрытии каналов поддержки «правозащитных» НКО, которые занимались и занимаются пропагандой гомосексуализма путем проведения соответствующих кинофестивалей.

«Между тем, — продолжают в своем письме Полтавченко ветераны, — правительство Санкт-Петербурга, несмотря на наши неоднократные ходатайства, до сих так и не смогло выделить помещения под нужды Содружества». По мнению руководства «За други своя», лучшим способом очистить здание консульства, где некогда размещалась музыкальная школа, стало бы размещение на площади Пролетарской диктатуры Русского культурного центра. С такого рода проектом к губернатору еще в 2014 году обращалось входящее в Содружество НП Духовно-нравственного и патриотического развития, которое уже много лет организует в Изборске (Псковская область) один из лучших на Северо-Западе воинских лагерей «Русская земля».

Суть проекта состояла в том, чтобы собрать под одной крышей команду коллективов и педагогов по традиционным единоборствам, фольклору, различным ремеслам, театр народной драмы, казачьи коллективы, научных работников, организующих фольклорные экспедиции и даже специалистов по организации праздников и популяризации русских традиций. Поддержку проекту и желание принимать участие в его реализации тогда высказали представители Русской православной Церкви, «Народного Собора» и ряда крупных общественных объединений. Губернатор Полтавченко наложил на письмо НП Духовно-нравственного и патриотического развития положительную резолюцию, поручив Комитету по молодежной политике помочь общественникам подыскать помещение и помочь с финансированием, но на этом, к сожалению, дело заглохло. Комитет присылал отписки, пару раз предложил общественникам рассмотреть залитые водой подвалы и т.п.

Не лучшим образом ответственный за патриотическое воспитание Комитет по молодежной политике поступал и с просьбами самого КСПС и организаций, входящих в Содружество, — т.е. теми самыми военно-патриотическими клубами, которые за свой счет без какого-либо госфинансирования готовят новую элиту страны, ведут воспитательную работу, занимаются допризывной подготовкой молодежи и т.п. Как уже рассказывала «Катюша», комитет по молодежной политике занят другими, гораздо «более важными» делами: например, освобождает подростково-молодежные клубы Петербурга от подростков и финансирует сомнительные западные проекты.

Нынешнее обращение Содружества призвано, в том числе, напомнить власти не только о Русском культурном центре, но и вообще об отношении к патриотическим организациям, которые существуют в России на правах сирот и попрошаек. Примечательно, что, как следует из письма, ветераны готовы взять на себя расходы по дератизации и санитарной очистке помещений после британского консульства. Добавим к этому: помещения еще и освятить бы неплохо, так что Русский культурный центр тут будет весьма кстати.

http://katyusha.org/view?id=9589



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Добавлено: 21 мар 2018 в 14:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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