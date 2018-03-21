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» » Дети Татьяны Навки, Жасмин, Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе Галины Юдашкиной

Дети Татьяны Навки, Жасмин, Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе Галины Юдашкиной


Добавлено: 21 мар 2018 в 09:43, Категория: Шоу-бизнес
Дети Татьяны Навки, Жасмин, Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняли участие в показе Галины Юдашкиной

Галина Юдашкина

Вчера в Москве состоялся первый показ детской линии одежды Yudashkin Kids. Об этом Галина Юдашкина, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, сообщила в своем Instagram. Впрочем, интернет-пользователи о модном мероприятии смогли узнать не только из профиля дизайнера. В блогах Аллы Пугачевой, Татьяны Навки и Жасмин немало фото и видео с прошедшего мероприятия. Оно и неудивительно — ведь их дети вчера вышли на подиум.

3-летняя дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надя продефилировала в невероятной красоты пышном красном платье и, кажется, в новом амплуа чувствовала себя вполне уверенно.

Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции Галины Юдашкиной,

— написала гордая мама.

Дочь Жасмин Маргарита, "белый лебеденок", как назвала ее мама, примерила белый наряд и вышла на подиум с большим белым медведем. Певица запечатлела весь процесс подготовки ее дочери к выходу на подиум, в ходе которого 6-летняя Маргарита показала себя очень терпеливым ребенком.

Ну а 4-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза закрыла показ. Ее появление на подиуме стало настоящим сюрпризом — девочка вышла в свадебном платье и с букетом в руках. На видео, которое певица выложила в своем блоге, можно заметить, какой восторг у публики вызвал образ дочери знаменитой пары — ее принялись фотографировать, пожалуй, все присутствующие в зале гости.

Лизонька — кладезь талантов!

— в очередной раз восхитились дочерью Примадонны интернет-юзеры.



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Добавлено: 21 мар 2018 в 09:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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