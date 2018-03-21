Для Африки Россия стала альтернативным центром мировой геополитики

Пока информационное пространство Российской Федерации было поглощено выборами главы государства, в столице прошло довольно значимое мероприятие — российско-малагасийский инвестиционный форум, на котором присутствовал Эри Радзаунаримампианиной, президент Республики Мадагаскар.Радзаунаримампианиной, как сообщает Федеральное агентство новостей, провел встречу с Михаилом Богдановым, специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и Африке.Представители МИД РФ говорят, что в рамках форума обсуждались вопросы многовекторного взаимодействия РФ и Мадагаскара. Сотрудничество между странами, как отметили стороны, сулит значительные выгоды и перспективы.Комментируя итоги форума, Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ заявил, что мероприятия такого рода свидетельствуют об интересе, который проявляют африканские страны к России. Для Африки, как уверен эксперт, Москва стала чем-то вроде альтернативного центра мировой геополитической системы — этому способствует тот факт, что Москва традиционно выступала за свободу и независимость африканских режимов, в то время как Запад колонизировал и угнетал Африку.