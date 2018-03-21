Долгосрочная перспектива: Порошенко сделал заявление о присоединении Украины к НАТО

Петр Порошенко подсчитал, когда Украина должна официально присоединиться к международному альянсу НАТО. По словам президента, столь важное для страны событие должно произойти в течение следующих десяти лет.Об этом господин Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию “Hamburger Abendblatt”.Петр Порошенко добавил, что НАТО станет только сильнее, приняв в свои ряды Украину. К тому же, считает президент, государства, входящие в альянс, могут поучиться у украинских военных тому, как противодействовать агрессии со стороны Российской Федерации.