Дошутился: известный артист из России пополнил “черный список” сайта “Миротворец” (ФОТО)

Комик, сценарист, шоумен и резидент “Comedy Club Россия” Семен Слепаков попал в базу данных украинского сайта “Миротворец”.Причина внесения Слепакова в “черный список” – “Сознательное нарушение государственной границы Украины” (посещение оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым).Отмечается, что артист выступал на вечеринке, посвященной открытию ресторана в городе Симферополе. В данный момент Слепаков никак не прокомментировал попадание в базу данных украинского сайта “Миротворец”.