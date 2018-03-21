Джей-Зи и Бейонсе катаются на мотоцикле в одном из самых бедных районов Ямайки

Джей-Зи и Бейонсе

Бейонсе не устает удивлять поклонников яркими кадрами – вчера мы обсуждали роскошное золотистое платье 36-летней певицы, а теперь она предстала в менее эффектом наряде, зато в необычной обстановке.

Вместе с мужем американская звезда отправилась на Ямайку для съемок видеоролика, который будет использован в ходе предстоящего тура On the Run II. Не так давно супружеская пара объявила о совместном концертном туре, намеченном на июнь.

Джей-Зи и Бейонсе

Для съемок рекламных кадров Бейонсе и Джей-Зи выбрали один из самых бедный районов мира. Артисты попали в объектив папарацци, когда ехали на мотоцикле через Тренч-Таун, район Кингстона, известный еще и тем, что здесь жил Боб Марли.

Бейонсе, одетая в разноцветную куртку, розовые сапоги и колготки в сетку, сидела за спиной своего мужа, который был за рулем.