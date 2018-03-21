Джим Керри высмеял Дональда Трампа

Актер Джим Керри фото: Fotobank / GettyImages
Популярный актер Джим Керри, которого мы привыкли видеть в комедийных голливудских фильмах, написал ряд политических карикатур, большинство которых посвящены администрации президента США Дональда Трампа.
Так, Керри спровоцировал настоящую онлайн-войну, опубликовав на личной странице в Twitter карикатуру на Дональда Трампа, который целует пятую точку Владимира Путина.
Позже актер опубликовал новую карикатуру, изображающую Трампа в образе злой ведьмы, а также политиков Пола Райана и Марко Рубио, которых назвал «летающими обезьянками Путина».
Напомним, ранее Селена Гомес резко ответила на критику своей фигуры.
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