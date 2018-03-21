Джим Керри высмеял Дональда Трампа

Актер Джим Керри фото: Fotobank / GettyImagesПопулярный актер Джим Керри, которого мы привыкли видеть в комедийных голливудских фильмах, написал ряд политических карикатур, большинство которых посвящены администрации президента США Дональда Трампа.Так, Керри спровоцировал настоящую онлайн-войну, опубликовав на личной странице в Twitter карикатуру на Дональда Трампа, который целует пятую точку Владимира Путина.Позже актер опубликовал новую карикатуру, изображающую Трампа в образе злой ведьмы, а также политиков Пола Райана и Марко Рубио, которых назвал «летающими обезьянками Путина».Напомним, ранее Селена Гомес резко ответила на критику своей фигуры.[/i][/i]из 4[img=left]"[/img][img=left]"[/img][img=left]"[/img][img=left]"[/img]